Уэст-Бромидж, Великобритания, , 23:45 — REGNUM 3 февраля на официальном сайте «Вест Бромвича» объявили о назначении 61-летнего английского специалиста Стива Брюса на пост главного тренера основной команды.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, контракт экс-наставника «Ньюкасла» с «дроздами» рассчитано на восемнадцать месяцев до конца сезона 2022/23.

На данный момент «Вест Бромвич» с двенадцатью победами и 45-ю очками занимает шестую строчку в турнирной таблице Чемпионшипа 2021/22. От зоны повышения «дроздов» отделяет восемь очков.

Стив Брюс был отправлен в отставку с поста главного тренера «сорок» 17 октября 2021 года после поражения от лондонского «Тоттенхэма» со счетом 2:3.