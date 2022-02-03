, 23:28 — REGNUM Из-за вызванных эпидемией задержек в проведении диагностики в Италии резко увеличивается число случаев рака, выявленных на поздних стадиях, сообщили в национальной ассоциации онкологов в четверг, 3 февраля.

Нужно немедленно наверстать «отставание», в противном случае последствия будут катастрофическими, больницы не смогут справиться с волной «поздних» выявлений, отметили эксперты.

По данным на 3 февраля, в Италии умерли 147 734 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 414 (днем ранее — на 395). Число подтвержденных носителей выросло на 112 691 (днем ранее — на 118 994). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 11 348 701 — почти 19% населения страны. В настоящее время заражены 2 328 230 человек (на 79 396 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48 миллионов человек (более 79,7% граждан страны).