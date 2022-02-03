Рим, 3 февраля, 2022, 23:28 — ИА Регнум. Из-за вызванных эпидемией задержек в проведении диагностики в Италии резко увеличивается число случаев рака, выявленных на поздних стадиях, сообщили в национальной ассоциации онкологов в четверг, 3 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Италия

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Нужно немедленно наверстать «отставание», в противном случае последствия будут катастрофическими, больницы не смогут справиться с волной «поздних» выявлений, отметили эксперты.

По данным на3 февраля, в Италии умерли147 734человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на414(днем ранее — на395). Число подтвержденных носителей выросло на112 691(днем ранее — на118 994). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет11 348 701 — почти 19% населения страны. В настоящее время заражены2 328 230человек (на79 396 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48 миллионовчеловек (более 79,7% граждан страны).