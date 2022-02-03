Дамаск, 3 февраля 2022, 23:26 — REGNUM Артиллерия Вооруженных сил Турции нанесла удар по позициям курдов на территории Сирии, сообщает 3 февраля агентство Firat.

Военнослужащий армии Турции
Военнослужащий армии Турции
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Артобстрелу подвергся район сирийского города Манбидж. Турецкая артиллерия обстреляла позиции курдских отрядов «Сил народной самообороны» (СНС). 19 снарядов было выпущено по посёлку Шейх-Насер.

По утверждению агентства, обстрел был предпринят в качестве ответа на нападение курдов на вооруженные формирования, подконтрольные Турции, действовавшие в районе сирийского города Эль-Баб.

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