Рим, , 23:23 — REGNUM Ни одной прививки от коронавируса в Италии не сделали 7,4 миллиона человек, около 13% населения страны, сообщили в экспертном институте Gimbe в четверг, 3 февраля.

Вакцинация

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Около половины этих граждан — дети и подростки в возрасте от 5 до 19 лет.

Вакцинация в Италии является обязательной для врачей, учителей, сотрудников правоохранительных органов и граждан старше 50 лет. Для вакцинации граждан моложе 12 лет требуется согласие родителей.

По данным на 3 февраля, в Италии умерли 147 734 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 414 (днем ранее — на 395). Число подтвержденных носителей выросло на 112 691 (днем ранее — на 118 994). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 11 348 701 — почти 19% населения страны. В настоящее время заражены 2 328 230 человек (на 79 396 меньше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 48 миллионов человек (более 79,7% граждан страны).