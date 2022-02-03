Париж, , 23:23 — REGNUM Как сообщает издание Foot Mercato, зарплата французского специалиста Зинедина Зидана в «Пари Сен-Жермен» составит 12 миллионов евро.

Зинедин Зидан Tasnim News Agency

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» приняло окончательное решение отправить в отставку Маурицио Почеттино, чтобы летом клуб возглавил Зинедин Зидан.

На данный момент «Пари Сен-Жермен», одержав шестнадцать побед в 22-х турах французской Лиги 1 2021/22, занимает первую позицию в турнирной таблице чемпионата.

Ранее, в период с 2016 по 2021 годы, Зинедин Зидан возглавлял мадридский «Реал». В качестве главного тренера Зидан приводил «сливочных» к победе в Лиге Чемпионов УЕФА на протяжение трех сезонов подряд.