Химки, Московская область, , 23:15 — REGNUM 3 февраля на официальном сайте Российского Футбольного Союза (РФС) объявили, что по решению палаты РФС «Химки» обязаны выплатить своему экс-футболисту Михаилу Тихонову задолженность согласно соглашению о расторжении контракта.

ФК «Химки»

Также сообщается, что в качестве меры наказания на «Химки» был наложен запрет на регистрацию новых игроков.

После восемнадцати туров Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Химки», одержав две победы и набрав четырнадцать очков, занимают последнее шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата.

В прошедшее зимнее трансферное окно «Химки» пополнили Павел Мамаев (из «Ростова» на правах свободного агента), Захар Волков (из «БАТЭ» на правах аренды) и Неманья Главчич (из «Славена» за 120 тысяч евро).