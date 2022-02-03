Минск, , 23:10 — REGNUM Украинский разведывательный беспилотник, который был перехвачен и посажен на территории Белоруссии, менее чем за час своего полёта успел сделать более 200 фотографий, сообщил 3 февраля начальник управления Госкомитета судебных экспертиз Белоруссии по Брестской области Сергей Шука в эфире телеканала «Беларусь 1».

Украинский беспилотник Spectator UAV VoidWanderer

По его словам, аппарат оснащён фотокамерой широкоугольного действия, на которую производилась съёмка местности территории Брестского полигона, задействованного в белорусско-российских учениях «Союзная решимость».

«В рамках проведения компьютерно-технической экспертизы была исследована память фотоаппаратуры. В результате установлено более 200 снимков, содержащих изображение местности», — рассказал Шука.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля власти Белоруссии опубликовали фото украинского беспилотника, который был перехвачен и посажен на территории страны.

По данным официального Минска, украинский беспилотник был запущен 24 января в районе деревни Пища Ковельского района Волынской области Украины в 1,7 км от границы с Белоруссией. Он незаконно пересек границу, вёл разведку, а затем был принужден к посадке специалистами Вооруженных сил РБ.

Послу Украины в Белоруссии Игорю Кизиму был заявлен протест из-за этого инцидента. Кроме того, вручена нота протеста военному атташе посольства Украины.

Официальный Киев отрицает свою причастность к инциденту.

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