Москва, , 23:04 — REGNUM Украинский вопрос и гарантии безопасности обсудили по телефону российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон, сообщили 3 февраля в пресс-службе Кремля. Переговоры состоялись по инициативе Парижа.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

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«Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники переговоров провели обмен мнениями о текущей ситуации, «в том числе с учётом недавних контактов с рядом международных партнёров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза».

Со своей стороны президент России обратил внимание французского коллеги на провокационные заявления и действия руководства Украины, несовместимые с Минскими соглашениями.

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