Рим, 3 февраля, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Министерство экономики и финансов Италии готовит декрет, в котором будут содержаться правила, регулирующие рынок криптовалют, передают национальные СМИ в четверг, 3 февраля.

Криптовалюта

Операторы рынка должны будут зарегистрироваться в специальном «криптовалютном реестре».

Кроме того, им будет предписано в обязательном порядке сотрудничать с надзорными органами, спецслужбами, службами по борьбе с мафией и терроризмом и по запросу предоставлять «любую информацию и документацию».