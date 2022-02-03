Рим, 3 февраля, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Ветер конфронтации не должен вновь подняться в Европе, заявил во время своей инаугурационной речи в четверг, 3 февраля, президент Италии Серджо Маттарелла.

Иван Шилов ИА REGNUM Серджо Маттарелла

Необходимо приложить все усилия для того, чтобы вместо демонстраций силы на первый план вышло стремление к взаимопониманию, добавил он.

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Как сообщалось ранее, 2 февраля в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Италии Марио Драги высказался об «украинском кризисе» предельно обтекаемо.