Афины , 3 февраля, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Албанское и греческое министерства транспорта и путей сообщения заявили о начале подготовительных работ перед строительством железной дороги, соединяющей Грецию и Албанию. Был объявлен тендер на проведение работ по исследованию местности на участке Кристалопиги-Поградец.

Железная дорога

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, длина сектора составит 130 километров. 85% финансирования для тендера предоставляет Евросоюз, 15% — национальные источники. Всего на реализацию проекта Евросоюз выделил $840 млн, из которых албанская сторона получит $120 млн.

Строительством дороги ведает греко-албанский консорциум, состоящий из министерства транспорта Албании, греческой компании по управлению железными дорогами и греческого агентства по реализации проектов ЕС ERGOSE.

В настоящее время железные дороги Албании почти не работают — большая их часть была построена в ХХ веке. Железнодорожная ветка Дуррес-Поградец для введения в эксплуатацию потребует $200 млн. Внутренняя сеть албанских железных дорог длиной 420 километров находится в печальном состоянии — 80% путей изношены. За 2020 год по железной дороге было перевезено 630 тысяч тонн товаров и 18 тысяч пассажиров. В 2018 году по ним прокатились 76 тысяч человек и 199 тысяч тонн товаров.

В 2015 году правительство Албании выдало концессию на строительство двух веток железной дороги, но они до сих пор не введены в эксплуатацию. В 2021 году началась работа по строительству железной дороги Тирана-аэропорт Ринас-Дуррес.