Лондон, , 22:49 — REGNUM 36-летний фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду примет решение о своем будущем в клубе ближайшим летом.

Криштиану Роналду (сс) Mahdi Zare. Fars News Agency

Как сообщает издание ESPN, португальский футболист примет соответствующее решение после назначения нового главного тренера. На данный момент «красных дьяволов» возглавляет немецкий специалист Ральф Рангник.

В текущем сезоне Роналду принял участие в восемнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых забил восемь мячей и отдал три голевые передачи. В пяти матчах групповой стадии Лиги Чемпионов португалец отметился шестью голами.

За «МЮ» Роналду выступает с 31 августа 2021 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 15 миллионов евро. Текущее соглашение нападающего со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2023 года.