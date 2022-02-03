Криштиану Роналду останется в «МЮ» до конца сезона
Лондон, 3 февраля, 2022, 22:49 — ИА Регнум. 36-летний фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду примет решение о своем будущем в клубе ближайшим летом.
Как сообщает издание ESPN, португальский футболист примет соответствующее решение после назначения нового главного тренера. На данный момент «красных дьяволов» возглавляет немецкий специалист Ральф Рангник.
В текущем сезоне Роналду принял участие в восемнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых забил восемь мячей и отдал три голевые передачи. В пяти матчах групповой стадии Лиги Чемпионов португалец отметился шестью голами.
За «МЮ» Роналду выступает с 31 августа 2021 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 15 миллионов евро. Текущее соглашение нападающего со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2023 года.