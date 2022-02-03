Курган, , 22:48 — REGNUM В Курганской области на базе бывшего объекта по уничтожению химического оружия в Щучанском районе создают современное производство по переработке промышленных отходов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Карта-флаг Курганской области Евгений Катышев

Экотехнопарк является филиалом «Росатома». Его возводят в рамках национального проекта «Экология». Комплексную систему по обращению с отходами I и II классов планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году. Отмечается, что замкнутый производственный цикл здесь позволит исключить захоронение отходов на объекте.

Данный проект уже получил положительные заключения государственной экологической и общественной экспертиз. Контроль за влиянием производства на окружающую среду будет идти по 149 показателям: мониторинг состояния воздуха, почвы, природной воды, снежного покрова, донных отложений. Все данные будут публиковаться на сайте Федерального экологического оператора.

В экотехнопарке планируется создать 336 рабочих мест для жителей Щучья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Щучанский завод по уничтожению химического оружия начал свою работу в марте 2009 года. Всего здесь было ликвидировано около 5,5 тысяч тонн опасных веществ, а последний боеприпас на объекте уничтожили в сентябре 2015 года. Далее в течение пяти лет шла санация объекта.

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