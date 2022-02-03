3 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 23:06 — REGNUM Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обвинила сенатора-республиканца Джоша Хоули в том, что он якобы проникся российской пропагандой и повторяет тезисы России. Комментарии Псаки последовали после того, как политик призвал адвинистрацию президента США Джо Байдена перестать поддталктвать Украину к втуплению в НАТО и вместо этого сфокусироваться на сдерживании амбиций Китая в Тихоокеанском регионе.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если вы так легко поддаетесь российской дезинформации и пересказываете российские тезисы, то вы предаете давние двухпартийные американские ценности, которые заключаются в том, чтобы отстаивать суверенитет таких стран, как Украина», — заявила Псаки.

Псаки и Байден

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Значит, он «не согласен с давними двухпартийными американскими ценностями, которые заключаются в отстаивании суверенитета стран»… При этом сама Америка не соблюдает этот принцип, вторгаясь в соседние латинские страны», — отмечает @maga2020!!.

«Администрация Байдена делает всё возможное, чтобы заставить американцев забыть о миллионах нелегалов, заполонивших границу, о массовом росте и рекордной преступности в городах, управляемых либералами, о худшем уровне инфляции за последние 40 лет, о самом низком рейтинге президента/вице-президента в истории и т. д…» — пишет quitfreakingout.

Мексиканские мигранты в США Цитата из х/ф «Как вор у вора дубинку украл». Реж. Джо Менендес. 2007. США

«Я думаю, она пыталась сказать, что нынешняя администрация крайне озабочена сохранением границ до тех пор, пока они не являются границами Соединенных Штатов», — подчеркивает live2hikefishbike.

«Я думаю, она пыталась сказать: «Не поднимайте тему Китая. Он собирается захватить Тайвань, и мы ничего с этим не сделаем. Посмотрите на Россию, не смотрите на Китай», — иронизирует m.e.w.

«Комментарии сенатора Хоули точны, хорошо продуманы и абсолютно необходимы. Использование этого «конфликта» попахивает неискренностью. Как насчет того, чтобы взглянуть на нашу страну и защитить ее границы и наш суверенитет. Как насчет того, чтобы выступить против Китая, или это расстроит наш элитный политический класс, у которого так много богатств вложено в Китай? Россия играет в шахматы, а администрация Байдена — в шашки», — уверен ICUnowGoFUKOff.

«У нас есть проблема на НАШЕЙ южной границе, но это неважно для наших лидеров», — негодует trkyhntr.

«Может, Байден боится, что если Россия возьмет Украину, то всплывет компромат на сделки Байдена в Киеве?» — предполагает parifle.

«В какой стране нет компрометирующей информации о семье Байденов?» — отвечает makecoredagain.

«Красная Шапочка Джен Псаки должна быть ПОСЛЕДНИМ человеком, который говорит о дезинформации и повторении любых тезисов. Ее босс написал об этом книгу», — комментирует patheticlibsheep.

«Псаки — принцесса пропаганды», — считает divideoverflow.

Ранее представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что США и их сателлиты из блока НАТО пытаются увести всё внимание от инициатив России по безопасности в сторону обсуждения ситуации вокруг Украины.

Василий Небензя Council.gov.ru

«Наши западные коллеги пытаются на гребне этой волны свести наш диалог исключительно к вопросу так называемого урегулирования ситуации на границе с Украиной», — сказал российский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

Российский представитель отметил, что требования Москвы по стратегической стабильности и гарантиям безопасности гораздо шире, чем вопросы, связанные с Украиной.

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