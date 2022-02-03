Рим, , 22:39 — REGNUM По данным на вечер четверга, 3 февраля, в Италии умерли 147 734 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 414 (днем ранее — на 395), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Коронавирус

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Число подтвержденных носителей выросло на 112 691 (днем ранее — на 118 994).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 11 348 701 — почти 19% населения страны. В настоящее время заражены 2 328 230 человек (на 79 396 меньше, чем днем ранее).

Две прививки от коронавируса сделали 48 миллионов человек (более 79,7% граждан страны).