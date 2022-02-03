Берлин, , 22:40 — REGNUM Нельзя сравнивать Deutsche Welle с RT DE и на этом основании запрещать в России вещание немецкой телерадиокомпании, сообщили 3 февраля в пресс-службе МИД Германии.

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Комментируя заявление МИД России о том, что в ответ на недружественный шаг Берлина по запрету вещания в Германии телеканала RT DE Москва запрещает вещание в РФ Deutsche Welle, германское внешнеполитическое ведомство сообщило: «Мы категорически отвергаем сравнение между Deutsche Welle и телеканалом RT DE».

Министерство пояснило, что DW является независимой компанией. Сотрудники DW давно работают в России как внештатники на основании действующего в РФ законодательства, имея соответствующие разрешения.

Что касается RT DE, то этот канал сейчас «вещает без лицензии и не обращался за лицензией», несмотря на то, что такая деятельность в Германии лицензируется. Именно из-за этого его вещание было запрещено. При этом «к RT DE применяются те же правила, что и ко всем остальным вещателям».

Германский МИД заявил, что российские власти вводят безосновательный запрет, который плохо отразится на отношениях Берлина с Москвой. «Независимые журналисты» при этом будут лишены возможности освещать события, что особо важно в период «напряжённости».

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