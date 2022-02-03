Лондон, , 22:35 — REGNUM 32-летний форвард национальной сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг получил от руководства лондонского «Арсенала» 7 миллионов фунтов за досрочное расторжение контракта. Об этом 3 февраля сообщило издание The Times.

Пьер-Эмерик Обамеянг Arsenal.com

Ранее сообщалось, что Пьер-Эмерик Обамеянг стал игроком каталонской «Барселоны», подписав с «сине-гранатовыми» трехлетний контракт на правах свободного агента. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает габонского форварда в 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в пятнадцати матчах за «канониров» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также нападающий получил три желтые карточки.