Тирана, , 22:43 — REGNUM Конституционный суд Албании 3 февраля уже в третий раз отложил сеанс о рассмотрении запроса парламента об отставке президента Илира Меты.

Илир Мета — Президент Албании OSCE Parliamentary Assembly

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, адвокаты Меты называют процесс против президента сугубо политическим, а требование парламента — незаконным.

Ранее Конституционный суд отклонил требования Меты об увольнении судей, которых он счел пристрастными, а также о повторном вынесении вопроса об отставке президента на голосование в парламент.

Читайте ранее в этом сюжете: Конституционный суд Албании рассматривает отставку президента