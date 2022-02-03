Тирана, 3 февраля, 2022, 22:43 — ИА Регнум. Конституционный суд Албании 3 февраля уже в третий раз отложил заседание о рассмотрении запроса парламента об отставке президента Илира Меты.

OSCE Parliamentary Assembly Илир Мета — президент Албании

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, адвокаты Меты называют процесс против президента сугубо политическим, а требование парламента — незаконным.

Ранее Конституционный суд отклонил требования Меты об увольнении судей, которых он счел пристрастными, а также о повторном вынесении вопроса об отставке президента на голосование в парламент.