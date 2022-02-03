Манчестер, Великобритания, 3 февраля, 2022, 22:29 — ИА Регнум. 20-летний английский фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд, арестованный по делу об избиении и изнасиловании своей девушки Хэрриет Робсон, был выпущен под залог. Об этом сообщило издание BBC.

«Манчестер Юнайтед»

Также сообщается, что «Манчестер Юнайтед» запретит Мейсону Гринвуду вернуться к тренировочному процессу, несмотря на то что был отпущен под залог.

В текущем сезоне Мейсон Гринвуд принял участие в восемнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА нападающий набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас.

Текущее соглашение Гринвуда с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает английского футболиста в 50 миллионов евро.