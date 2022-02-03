Нижний Новгород, , 22:27 — REGNUM Главе Нижнего Новгорода Юрию Шалабаеву поручено обеспечить пребывание жильцов дома, в котором произошел взрыв газа, в пункте временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на губернатора Глеба Никитина.

Выбитая хлопком газа дверь Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области

По словам Шалабаева, ПВР будут организован в близлежащей школе. При необходимости на ночь жильцов дома могут разметить в гостинице.

В свою очередь мэр поручил подготовить варианты размещения эвакуированных граждан районной администрации и соответствующим службам.

«Все должно быть готово, людей на улице ночью оставлять нельзя», — подчеркнул глава Нижнего Новгорода.

Для оказания социальной помощи пострадавшим и временно эвакуированным жителям на место происшествия выехал руководитель службы соцзащиты Ленинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о взрыве поступило спасателям в 20:21 мск. Приехавшие на место происшествия пожарные расчеты констатировали, что возгорания нет. Взрыв произошел в квартире на пятом этаже. В доме нарушено остекление, повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки. По предварительным данным, несущие конструкции здание не повреждены. Были эвакуированы 13 человек, в том числе двое детей. Один человек бы госпитализирован с обширными ожогами.

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