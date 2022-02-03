Тирана, 3 февраля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 3 февраля прокомментировал сообщения о росте цен на энергоносители.

U.S. Department of State Эди Рама

В ответ на комментарий одного из подписчиков в Facebook, вопросившего, зачем самая бедная страна в Европе повышает цены на нефть, политик заявил:

«Рост цен сегодня является общей проблемой, достаточно посмотреть на Косово, чтобы не ходить далеко, однако, как я и обещал, повышение цен будет приходится на бензин, эффект от роста цен на семейные экономики и малый бизнес будет смягчен, несмотря на то, что цены растут и продолжают скакать вверх! Что касается зарплат, они выросли и продолжат расти, но рост зарплат происходит не по нашей воле, я бы сам первый повысил их всем, но такой рост вне наших возможностей и означал бы тотальное банкротство в течение нескольких месяцев».

В Албании цена на нефть приближается к 200 лекам (142 рубля) за литр, продолжается рост цен на бензин.