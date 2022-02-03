Махачкала, 3 февраля 2022, 22:24 — REGNUM Сейсмические колебания магнитудой 3,7 произошли в Шамильском районе Дагестана, сообщает 3 февраля пресс-служба регионального управления МЧС.

Евгений Евгеньевич Лансере. Дагестан
Евгений Евгеньевич Лансере. Дагестан

По данным ведомства, на поверхности земли толчки почти не ощущались, население за помощью не обращалось.

«От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 18:06 в Шамильском районе на глубине 43 км произошло сейсмособытие магнитудой 3,7. Толчки на поверхности земли не ощущались», — указано в сообщении МЧС.

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