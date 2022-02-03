Махачкала, 3 февраля, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Сейсмические колебания магнитудой 3,7 произошли в Шамильском районе Дагестана, сообщает 3 февраля пресс-служба регионального управления МЧС.

Евгений Евгеньевич Лансере. Дагестан

По данным ведомства, на поверхности земли толчки почти не ощущались, население за помощью не обращалось.

«От сейсмостанции РАН поступила информация о том, что в 18:06 в Шамильском районе на глубине 43 км произошло сейсмособытие магнитудой 3,7. Толчки на поверхности земли не ощущались», — указано в сообщении МЧС.