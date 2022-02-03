Нижний Новгород, 3 февраля, 2022, 22:16 — ИА Регнум. В многоэтажном жилом доме в Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа, сообщает 3 февраля пресс-служба регионального управления МЧС.

ИринаШел Взрыв газа

По данным ведомства, в результате взрыва одному человеку понадобилась госпитализация. Эвакуированы 13 человек.

Взрыв выбил окна на пятом этаже и повредил межквартирные перегородки. По предварительным данным, несущие конструкции здания не повреждены.

По данным местных властей, пострадавший мужчина госпитализирован с ожогами 75−80% тела и помещён в ожоговый центр Приволжского медуниверситета.

Прокуратура Нижегородской области начала проверки.