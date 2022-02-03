Нижний Новгород, , 22:14 — REGNUM В одном из домов по проспекту Ленина в Нижнем Новгороде произошел хлопок газо-воздушной смеси. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Последствия инцидента Пресс-служба управления МЧС по Нижегородской области

Сообщение о взрыве поступило спасателям в 20:21 мск. Приехавшие на место происшествия пожарные расчеты констатировали, что возгорания нет. Однако в доме нарушено остекление, повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки. По предварительным данным, несущие конструкции здание не повреждены.

По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, из дома были эвакуированы 13 человек, в том числе двое детей.

Глава области Глеб Никитин уточнил, что пострадали два человека: мужчина с ожогами 75−80% поверхности тела госпитализирован в ожоговый центр ПИМУ, женщине с гипертоническим кризом медпомощь оказывается на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в последний день января было зарегистрировано ещё одно ЧП при использовании газового оборудования: в одной из квартир произошёл «хлопок газовоздушной смеси». В прокуратуре полагают, что причиной стала оставленная на долгое время кастрюля с водой, из-за которой была потушена газовая конфорка.