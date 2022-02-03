Сыктывкар, , 22:14 — REGNUM Сыктывкарский городской суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении 17-летней студентки, склонявшей пользователей Сети к суициду.

Самоубийство Thebluediamondgallery.com

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда, по версии следствия, девушка создала в соцсети группу и представилась куратором игры, финальной целью которой было самоубийство участника. Подсудимая неоднократно давала участникам игры, в том числе, несовершеннолетнему, указания на совершение последовательных действий, опасных для жизни. В деле фигурируют два эпизода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленобласти покончил с собой топ-менеджер «Газпрома».