Москва, 3 февраля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. 3 февраля московский «Спартак» опубликовал список игроков, заявленных на плей-офф Лиги Европы УЕФА 2021/22. В список вошли следующие футболисты:

Андрей Пронин ИА REGNUM Георгий Джикия

Голкиперы: Александр Селихов, Александр Максименко, Михаил Волков, Тимур Акмурзин, Даниил Марков.

Защитники: Айртон Дантас, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов, Илья Гапонов, Николай Рассказов.

Полузащитники: Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Даниил Денисов, Зелимхан Бакаев, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс Перейра, Виктор Мозес, Наиль Умяров, Дмитрий Маркитесов, Степан Оганесян, Квинси Промес.

Нападающие: Джордан Ларссон, Шамар Николсон, Александр Соболев, Владислав Шитов.

В турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Спартак», одержав шесть побед и набрав 23 очка, располагается на девятом месте. В плей-офф Лиги Европы «красно-белые» начнут свой путь с 1/8 финала.