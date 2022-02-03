Сан-Себастьян, Испания, , 22:08 — REGNUM 3 февраля в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» «Реал Сосьедад» в матче ¼ финала Кубка Испании сезона 2021/22 примет «Бетис» из Севильи. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Реал Сосьедад»: Ремиро Алекс, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо, Айхен Муньос, Робен Ле Норман, Микель Мерино, Андер Гевара, Давид Сильва, Микель Оярсабаль, Аднан Янузай, Александер Исак.

«Бетис»: Руй Тиагу Силва, Марк Бартра, Виктор Руис, Алекс Морен, Юссуф Сабали, Эдгар Гонсалес, Хуанми, Набиль Фекир, Серхио Каналес, Вильям Карвалью, Борха Иглесиас.

На матч назначена испанская бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Ассистенты главного судьи — Роберто Алонсо и Мигель Мартинез Мунуэра.