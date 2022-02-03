Вашингтон, 3 февраля 2022, 22:09 — REGNUM В США было эвакуировано одно из офисных зданий на Капитолийском холме в Вашингтоне после того, как сработал сигнал тревоги, сообщает 3 февраля Reuters со ссылкой на полицию.

Капитолий
Капитолий
Ted Eytan

Улица рядом со зданием Кэннон была перекрыта, чтобы полиция провела расследование.

Здание Кэннон часто называют «Старым офисным зданием». Оно было построено в 1908 году и является старейшим офисным зданием палаты представителей США.

Как сообщало ИА REGNUM, после собщений о бомбе из здания министерства здравоохранения и социальных служб США в Вашингтоне были эвакуированы все сотрудники и обслуживающий персонал.

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