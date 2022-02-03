Вашингтон, , 22:09 — REGNUM В США было эвакуировано одно из офисных зданий на Капитолийском холме в Вашингтоне после того, как сработал сигнал тревоги, сообщает 3 февраля Reuters со ссылкой на полицию.

Капитолий Ted Eytan

Улица рядом со зданием Кэннон была перекрыта, чтобы полиция провела расследование.

Здание Кэннон часто называют «Старым офисным зданием». Оно было построено в 1908 году и является старейшим офисным зданием палаты представителей США.

Как сообщало ИА REGNUM, после собщений о бомбе из здания министерства здравоохранения и социальных служб США в Вашингтоне были эвакуированы все сотрудники и обслуживающий персонал.

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