Лондон, , 21:59 — REGNUM Британский певец и автор-исполнитель Mika (Майкл Пенниман) был объявлен одним из ведущих песенного конкурса «Евровидение» в этом году. Об этом 3 февраля рассказал портал NME. Конкурс 2022 года пройдет в концертном зале PalaOlimpico в Турине, Италия, а гранд-финал назначен на 14 мая. Итальянский вещатель Rai подтвердил состав ведущих «Евровидения» в этом году: Mika присоединится к известной итальянской певице Лауре Паузини и телеведущему Алессандро Каттелану.

Певец Mika YouTube

https://www.instagram.com/p/CZgYUuoNJvo/

Трио проведет два полуфинала, они состояться 10 и 12 мая и гранд-финал «Евровидения 2022».

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