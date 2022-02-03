Тирана, , 21:56 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 3956 человек выявили 1001 новый случай заражения коронавирусом. Скончались семь пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 1803. Об этом сообщило вечером 3 февраля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана, памятник Скендербегу Neil Ward

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 262 241 случай заражения коронавирусом, 242 445 человек излечились, скончались 3369 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 128 пациентов.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 16 427, это число стремительно возрастает, при этом около половины выявленных активных заражений — 7199 — приходится на Тирану.

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