3 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter повышение цен на энергию и план правительства по помощи в оплате счетов.

Джейн Спай, , 22:51 — REGNUM В Управлении рынков газа и электроэнергии Великобритании заявили, что с апреля 2022 года счета за электроэнергию для миллионов британцев вырастут на 54%. 18 миллионов домовладений будут платить на 693 фунта (72 тысячи рублей) в год больше, а еще 4,5 миллиона — на 708 фунтов (73,5 тысячи) больше.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

В связи с увеличением цен на энергию канцлер казначейства Риши Сунак выступил в парламенте с планом по смягчению удара с помощью налоговых льгот. Налогоплательщикам будет предоставлена скидка в 200 фунтов на домохозяйство с октября, которая должна будет возвращена в течение пяти лет путем выплат по 40 фунтов в год с апреля 2023 года.

Риши Сунак UK Government

Вслед за решением канцлера казначейства Банк Англии повысил ключевую ставку с 0,25% до 0,5%.

Аналитики предполагают, что цены на энергию в Великобритании продолжат расти.

«Если поджечь свой синий паспорт, то можно насладиться моментом теплоты, а потом продолжить наслаждаться свободой передвижения», — написал @dotheface.

Часть пользователей считает, что на росте цен на топливо и электричество сказывается ситуация на границе России и Украины, в том числе вмешательство Великобритании и пропаганда США, из-за чего страдает вся Европа.

«Пожалуйста, расскажите всю историю. Это происходит не только в Великобритании. Это повсеместно, например, во Франции, где топливо стоит столько же, сколько и у нас. Вмешательство США в работу российского газопровода привело к дефициту в Европе. Всё потому, что США хотят поставлять свой газ. Всё дело в долларах, как обычно», — написал @jan51white60.

Транзит газа из России в Европу Nzeemin

«С тем, что происходит между Россией и Украиной, всё может быть еще хуже», — считает @Tarim44010540.

«Действительно, это простая экономическая теория спроса и предложения», но в чём смысл нашему правительству тратить так много наших налоговых взносов на теплоизоляцию домов и замены газовых бойлеров, если российские олигархи могут просто так повысить цены на газ и проглотить наши сбережения?» — прокомментировал @SamNuge06379698.

Некоторые пользователи отметили, что винить правительство в увеличении цен на энергию нельзя, но вот за то, какие решения они принимают из-за повышения цен, можно.

«Это глобальная проблема. Это не политика Консервативной партии», — написал @AlanWil57109731.

В комментариях уверены, что принимаемые канцлером казначейства меры не помогут британцам, особенно тем, кто живет на границе бедности, потому что такие льготы едва спасут ситуацию для тех, кто не жалуется на зарплату.

«То есть мы будем работать только для того, чтобы платить счета за энергию!» — отметил @Aldarrajijamal.

«А где при этом будут семьи с низким доходом, неработающие, студенты, они откуда лишние деньги возьмут? Налоговые послабления едва помогают работающим, что уж говорить об остальных? Нас и дальше будут топить в бедности? Это закончится очень плохо», — написала @loushepherdmua.

Нищета (сс) Taro Taylor

Многих комментаторов волнует положение пенсионеров и семей с инвалидами, потому что они фактически живут на пособия, которые им увеличивать никто не собирается.

«Я действительно переживаю насчет повышения цен на энергию. Мне и моему мужу за 70 лет. Он инвалид, и мое дело — заботиться о нём. Когда отключают центральное отопление, мне приходится включать маленький электрический обогреватель. Будет ли оказана пенсионерам и инвалидам дополнительная помощь?» — поинтересовалась @JennBrown12.

«А что насчет инвалидов и больных, которые неспособны работать? Как именно льгота по налогу поможет им, если они его и так не платят из-за того, что у них денег нет? Что им делать? Кредит брать?» — спросил @LittleTofoo.

Пользователи также недовольны растущей инфляцией и считают, что правительство должно принимать меры по ее сдерживанию.

«А что именно наше правительство делает для контроля и защиты нас от растущей инфляции? Они привели нас к этому беспорядку, они и должны нас отсюда вытаскивать и при этом не делать жертвы из населения», — отметил @xyroplex.

Инфляция Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР

«Мне противно. Как люди могут позволить себе такие повышения? Это же не остановится на ценах на топливо. Магазины и работодатели тоже это чувствуют, одни продолжат повышать цены на продукты, а другие не будут поднимать зарплату», — написал @winnie20123.

Некоторые комментаторы написали, что план канцлера — очередной обман, и он не должен называться налоговой льготой или послаблением, потому что в конце концов деньги придется возвращать.

«Эти 200 фунтов это не подарок, это заем», — объяснил @callboymick.