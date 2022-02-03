Тюмень, , 21:49 — REGNUM В Тюмени освобождены из-под стражи полицейские, которые обвинялись в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

В суде установлено, что начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюмени Владимир А. со старшим оперуполномоченным Владиславом З. решили повысить служебные показатели путём инсценировки деятельности наркопритона в квартире дома по улице Западносибирской.

Для постановки они пригласили двух знакомых наркозависимых девушек, дали им по дозе наркотиков и отправили на квартиру жителя Тюмени. Девушки на балконе приняли наркотики и должны были вывести хозяина на улицу. Но операция сорвалась. Отмечается, что действия полицейских нарушили права и законные интересы хозяина квартиры.

Суд признал Владимира А. виновным в превышении должностных полномочий и назначил наказание в виде одного года десяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении. При назначении наказания было учтено время нахождения подсудимого под стражей в следственном изоляторе. Владимира А. освободили в связи с фактическим отбытием наказания. По второму предъявленному обвинению в незаконном обороте наркотиков Владимир А. признан невиновным. Аналогичный приговор прозвучал в отношении второго полицейского Владислава З.

«Оба бывших оперативника получили право на реабилитацию и на возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием по недоказанным наркопреступлениям», — отметили в пресс-службе судебной системы Тюменской области.