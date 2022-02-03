Сыктывкар, 3 февраля, 2022, 21:47 — ИА Регнум. В медучреждениях Коми из-за роста госпитализированных ковид-пациентов увеличили число инфекционных коек. Об этом в ходе своего видеообращения сообщил глава республики Владимир Уйба.

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«Мы добавили 105 коек там, где большое количество пациентов — Ухта, Усинск и Сыктывкар. Всего развернуто 1697 коек, заняты — 1362», — сообщил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили более 1300 заболевших ковидом и только двое из них были привиты.