Манчестер, Великобритания, , 21:46 — REGNUM Британская инди-рок группа Everything Everything, вероятно, намекают на свое возвращение с помощью загадочных клипов и изображениями знаков дорожных работ в разных городах Великобритании. Об этом 2 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

Группа Everything Everything YouTube

Последним синглом группы был Mercury & Me, который вышел в июне прошлого года, а в последние несколько дней Everything Everything тизерили что-то новое в своих социальных сетях, начиная с двух загадочных клипов.

https://twitter.com/E_E_/status/1488557764892758016

Ранее Everything Everything поделились несколькими изображениями одного и того же знака дорожных работ, установленного в разных городах Великобритании, включая Лондон, Кардифф, Манчестер, Глазго и Бирмингем. Они также рассказали, что каждый знак имеет QR-код, напечатанный на обратной стороне, и призвали поклонников «найти их».

https://twitter.com/E_E_/status/1488788659314708480

