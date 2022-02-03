Вашингтон, , 22:11 — REGNUM Иск экс-губернатора американского штата Аляски Сары Пэйлин по делу о клевете The New York Times начал рассматриваться в суде, сообщает 3 февраля Reuters.

New York Times Todd Van Hoosear

Адвокат Пэйлин указал, что она планирует вспомнить историю предвзятого отношения газеты к ней и республиканцам.

Напомним, что в 2017 году Пэйлин подала иск после того, как газета по ошибке связала ее политические высказывания со стрельбой в Аризоне в 2011 году, когда погибли шесть человек.

Спорная формулировка была написана экс-редактором издания Джеймсом Беннетом, против которого также подан иск. В свое время газета быстро исправила редакционную статью.

Как сообщало ИА REGNUM, вокруг экс-губернатора Аляски не раз разворачивались громкие скандалы, долго обсуждавшиеся в американских и мировых СМИ. Например, в 2013 году в интервью Fox News Сара Пейлин предложила отправить ядерные ракеты в Исламабад. По мнению политика, именно таким должен быть адекватный ответ на теракты в Бостоне.

«Они должны узнать, что не могут безнаказанно приезжать сюда и устраивать взрывы. Давайте отправим несколько ядерных ракет в Исламабад, пусть сгорит Прага и горит в аду Тегеран. Мы должны показать им, как умеем вести дела», — заявила Пейлин.

Много внимания привлекло также заявление Пейлин о том, что Россию «можно видеть Россию с берегов Аляски», в то время как даже в Беринговом проливе, самом узком месте, которое разделяет Россию и США, расстояние между странами составляет более 85 километров.

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