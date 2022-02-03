Вашингтон, 3 февраля, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Трое мирных жителей Сирии, в том числе дети, погибли в ходе спецоперации ВС США в Сирии, когда был ликвидирован главарь ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Ибрагим аль-Хашими аль-Курейши, сообщил 3 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Defense.gov Джон Кирби

Отвечая на вопрос, правду ли сообщают СМИ о гибели мирных жителей на северо-западе Сирии при ликвидации аль-Курейши, Кирби сказал, что да, погибли трое. К этому привели «трусливые действия» главаря террористов.

По словам представителя Пентагона, погибли дети и жена аль-Курейши. Свыше десяти мирных жителей были выведены из здания, где бандит прятался.