Скопье, , 21:42 — REGNUM В Северной Македонии 3 февраля в результате обследования 2057 образцов выявили 1715 новых носителей коронавируса, при этом 240 человек заразились повторно, причем один человек заболел в третий раз. Также зарегистрирован 1961 случай выздоровления. За сутки в стране скончались 20 пациентов с COVID-19, зарегистрировано четыре произошедших ранее летальных исхода.

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране был выявлен 277 144 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8494,251 688 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 13 962 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.

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