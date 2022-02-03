Сыктывкар, 3 февраля, 2022, 21:37 — ИА Регнум. Непривитые жители Коми продолжают пополнять число заболевших ковидом. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«За сутки коронавирус был выявлен у 1138 человек, только двое из них были привиты. Болезнь у них протекает в легкой форме. Шесть человек скончались, ни один из них не был привит», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора объявила о выявленном в РФ новом варианте «Омикрона».