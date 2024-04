Нью-Йорк, США, 3 февраля, 2022, 21:35 — ИА Регнум. Американский джазовый саксофонист и исполнитель Камаси Вашингтон вернулся с новым синглом The Garden Path. Об этом 2 февраля рассказал портал The Line Of Best Fit.

YouTube Камаси Вашингтон

Новый релиз Вашингтона это его первый сингл в 2022 году, он следует за прошлогодними каверами на песни My Friend of Misery и Sun Kissed Child рок-группы Metallica.

«Мир кажется перевернутым с ног на голову», — объясняет Вашингтон смысл песни. «Так много толчков во всех направлениях, от каждого встречного — никто не знает, что думать, кому верить или как относиться к жизни в данный момент. Неважно, насколько ты умен, трудно не чувствовать себя слепым».