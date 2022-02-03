3 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Бела Ковач, , 22:46 — REGNUM Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву не был срочным, а упомянутая премьер-министром «миротворческая миссия» не соответствует действительности. Политические аналитики Венгрии в онлайне подвергли резкой критике визит премьер-министра Виктора Орбана к президенту России Владимиру Путину.

Флаг Венгрии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Виктор Орбан — полезная фигура для Владимира Путина, однако эксперты увидели противоречие в целях визита в Москву. Премьер-министр и министр иностранных дел Венгрии назвали основной темой переговоров в Москве миротворческую миссию, в то же время, по словам того же Петера Сийярто (министра иностранных дел), это были прежде всего переговоры по энергетике.

«Виктор Орбан много говорит о своем визите в Москву, однако в это же время же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев» — отметил Золтан С. Биро. «Владимир Путин и Виктор Орбан показали странам ЕС и всему миру, что не все страны поддерживают санкции ЕС по отношению к России. Вероятно, это и была одна из самых важных задач Кремля», — считает Петер Креко, директор Института «Политического капитала». Венгерский премьер хотел показать, что российско-венгерские отношения особенные. В этом смысле Виктор Орбан — полезная фигура для Москвы, стремящейся проводить имперскую политику, уверены в Венгрии.

По завершении совместной пресс-конференции Владимир Путин и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели краткую встречу. Kremlin.ru

Газ и атом. В этом состоит фактическое содержание отношений Венгрии и России. «В октябре прошлого года было последнее венгерско-российское судебное разбирательство. С тех пор многое изменилось в области источников энергии», — сказал Дьёрдь Андраш Деак, старший научный сотрудник Института «Мировой экономики Центра экономических и региональных исследований». Наиболее важным источником энергии является природный газ. Ценовая политика и объемы поставок являются проблемой для России. Она пытается снизить риск спроса, поэтому предоставляет скидки своим клиентам.

Что касается АЭС «Пакш II», то, по мнению эксперта, именно так и происходит в случае с инвестициями в АЭС: «Значительный перерасход средств и задержки по времени. Такая же ситуация сложилась, если бы подрядчиками по строительству, например, были бы французы, и добавил, менее утешительно, что в данном случае это русские». «Увеличение мощностей АЭС и строительство новых нельзя обратить вспять, но можно остановить» — ответил на вопрос модератора Инотай. Последнее также возможно, например, итоги референдума по уже построенной АЭС (Цвентендорф) в Австрии показали невозможность введения в эксплуатацию этого объекта энергетики.

Венгерская АЭС «Пакш» Barna Rovács (Rovibroni)

Андраш Дьёрдь Деак предупредил о проблемах в связи с реализацией проекта строительства АЭС «Пакш II»: «Венгрия была в особенно хорошем финансовом положении в год заключения контракта, в 2014 году, которое радикально изменилось. Государственные структуры будут каждый год взимать очень значительную сумму для погашения кредитов, которые должны быть выплачены в связи с инвестициями в строительство АЭС».

Будет ли Орбан нейтральным посредником? Петер Креко обратил внимание на значительный поворот. Пока спецмиссия Виктора Орбана была направлена только в отношении ЕС, а не НАТО. Что-то изменилось во время визита в Москве. Лояльный к НАТО венгерский премьер так рассуждал в Москве о российско-украинском конфликте, что ему понравилась роль нейтрального посредника, будучи премьер-министром государства — члена НАТО. На самом деле Орбан не ответил на просьбу России восстановить условия до 1997 года в НАТО. В Венгрии референдум о присоединении к НАТО прошел в ноябре 1998-го, и присоединение поддержали 85 процентов избирателей, после чего 12 марта 1999 года она стала 16-м членом НАТО.

Тем временем в Венгрии уверены, что российская экономика буксует на одном месте. «Россия, обладающая только своим стратегическим ядерным потенциалом, является важным игроком в мировой политике, и ничем другим» — сказал Золтан С. Биро. С 2014 года темпы роста российской экономики отстают от мировых, при этом ВВП страны снизился на 4 процента за период пандемии. В целом российская экономика уже давно находится в стагнации. Из этого становится ясно, что ни венгерская, ни европейская экономика не получат импульсов роста. Золтан С. Биро добавил, что если Россия начнет войну с Украиной, то будут введены экономические санкции, которые вызовут очень серьезные проблемы в российской военной промышленности. Производство здесь также значительно упадет. Дьёрдь Андраш Деак вступил в полемику по этому поводу: «По мере роста цен на газ Россия вернулись в мировую экономику, и доходы страны значительно выросли».

Газ Gazprom.ru

Кстати, об Украине. Визит Виктора Орбана не поможет венграм Закарпатья. «Каким будет поведение Венгрии в случае российско-украинского конфликта?» — спросил Инотай. «Не стоять на стороне потерпевшего, а идти на агрессора, стоящего в воротах с палкой в руке, комиссар делу венгров, проживающих на Закарпатье, не поможет» — Петер Креко дал развернутый, но лаконичный ответ. Венгерские дискуссанты сошлись во мнении, что нападение на регулярную армию России положит конец «позорной войне», которая идет между двумя странами уже восемь лет. Как и то, что Венгрия не готова принимать беженцев в случае войны. Эксперты напомнили, что антибеженский политический климат в стране усугубит ситуацию. Нынешнее состояние боеготовности может поддерживаться в течение двух-трех недель для войск, размещенных вдоль украинско-российской границы. На сегодняшний день Москва вряд ли будет думать о том, как Владимир Путин будет давать приемлемое объяснение отказа от нападения и ухода из приграничных районов.