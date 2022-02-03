Москва, 3 февраля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Гибель мирных жителей Сирии, которая, возможно, произошла в ходе проводимой американскими военными антитеррористической операции, необходимо будет расследовать, если информация подтвердится, сообщили 3 февраля в МИД РФ.

Mid.ru Мария Захарова

Комментируя информацию о том, что американские военные уничтожили главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Ибрагима Аль-Курейши, но что при этом погибли несколько человек, в том числе женщины и дети, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что решающий вклад в разгром этой группировки в Сирии внесли российские военные.

Она отметила, что Москва поддерживает усилия других стран на антитеррористическом направлении и готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными государствами в интересах налаживания совместного эффективного противодействия общей для всех угрозе терроризма.

Российский дипломат указала на то, что при проведении таких операций необходимы точечные силовые удары, чтобы исключить возможность гибели гражданских лиц.

Захарова «Если информация о жертвах среди мирного населения в ходе данной акции американцев подтвердится, то это, наверное, должно стать предметом тщательного расследования».

Дипломат добавила, что Идлибская зона деэскалации, где, как выяснилось, скрывался Аль-Курейши, используется международными террористическими организациями в качестве безопасного убежища, что подтверждает необходимость как можно быстрее ликвидировать форпост боевиков в Идлибе, «как это предусмотрено соответствующими договорённостями с Турцией».

Захарова подчеркнула, что мирная жизнь в Сирии возможна лишь при «восстановлении контроля законных сирийских властей над всей территорией страны».