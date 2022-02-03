Вологда, 3 февраля, 2022, 21:24 — ИА Регнум. В Вологодской области из-за неблагоприятной эпидобстановки на карантин отправили 27,5% школьников — 39 тысяч человек. Об этом на заседании оперштаба сообщила глава департамента образования Елена Рябова.

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«Полностью закрыты на карантин 2 школы из-за ковида и 1 школа по ОРВИ. Доля заболевших ковидом и ОРВИ школьников в общей массе больных составляет 9,9%, или 14 тысяч человек. При этом из этого количества 12 тысяч болеет ОРВИ», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области за последние сутки с ковидом госпитализировали 136 человек.