Оттава, , 21:20 — REGNUM Канадский кантри-музыкант Орвилл Пек поделился в своих социальных сетях коротким фрагментом новой песне, которая может появиться на следующей неделе. Об этом 3 февраля сообщил портал The Line Of Best Fit.

Орвилл Пек YouTube

Кантри-исполнитель не выпускал новой музыки с тех пор, как исполнил песню Леди Гаги Born This Way на 10-летие альбома Born This Way прошлым летом, но теперь Орвилл Пек подарил поклонникам короткий тизер нового релиза, который выйдет на следующей неделе.

https://www.instagram.com/tv/CZeqlyRBPrG/

Орвилл Пек написал об этом пост в своем Instagram-аккаунте: «Говорят, что темнее всего перед рассветом». Это может быть строчкой из новой песни, после предыдущих постов в Instagram с подписями «Зажмурь глаза, детка, дай мне почувствовать боль» и «Тысяча капель слез не может быть неправильной». В 2020 году он выпустил мини-альбом Show Pony, а в 2019 году — дебютный альбом Pony.

