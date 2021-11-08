Пекин, 3 февраля, 2022, 21:19 — ИА Регнум. В Китае анализируется решение ФРС о готовности повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией уже в марте текущего года. Как сообщает накануне, 2 февраля, Синьхуа со ссылкой на мнение официальных лиц страны и экономистов, Пекин сумеет справиться с последствиями выполнения этого решений.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Аналитик подчеркивают важность этого вывода на фоне нарастающих опасений, что подобные действия американского регулятора вызовут отток капитала из стран с нарождающимися рынками, что повредит восстановлению их экономик после эпидемии. Считается, что Китаю помогут конкурентоспособность производственных цепочек, стабильность финансовой системы и долгосрочные перспективы роста, продемонстрированные в восстановительном периоде. «Китайская экономика устойчива к внешним воздействиям», — заявила в связи с этим заместитель главы Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин. По ее мнению, по мере расширении я открытости финансового рынка, активы, номинированные в юанях, получат растущую популярность в среде иностранных инвесторов.

Аналитик Golden Credit Rating Вай Сюэ, со своей стороны, комментируя возможное решение ФРС о подъеме ключевой ставки, обратил внимание, что определяющим параметром кредитно-денежной политики КНР выступает состояние экономической деятельности. Давление, с которым китайская экономика столкнется в первой половине наступившего года, потребует от экономических властей страны принятия эффективных стабилизирующих мер.

Представитель Народного банка Китая (НБК) Сунь Гофэн в рамках этой дискуссии обратил внимание на то, что директивные органы КНР и дальше собираются использовать ряд специальных инструментов. В частности, НБК уже увеличил квоту рефинансирования малого бизнеса, снизил процентные ставки по среднесрочным кредитам и произвел ряд других коррекций.