Пекин, 3 февраля, 2022, 21:16 — ИА Регнум. В канун церемонии открытия пекинской Олимпиады и начала спортивных соревнований, которых с нетерпением ожидал весь мир, США продолжают против Китая кампанию дезинформации, клеветы и запугивания. Как сообщает 3 февраля Синьхуа, стало известно о решении Федеральной комиссии США по связи отозвать лицензию на предоставление телекоммуникационных услуг на американском внутреннем рынке у китайской компании China Unicom Americas.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

В связи с этим решением, принятым, как выясняется, еще в конце января, Министерство промышленности и информатизации КНР выступило со специальным заявлением. В нём содержится решительная критика практики злоупотребления Вашингтоном государственной властью и её механизмами в целях необоснованного и конъюнктурного притеснения китайских предприятий и создания им искусственных трудностей в работе. Китайская сторона отмечает, что это является следствием практической реализации в США недавно принятой Концепции национальной безопасности с её подчеркнутым антикитайским уклоном.