Вашингтон, , 21:12 — REGNUM Рэп-исполнитель A Boogie wit da Hoodie (Артист Дж. Дубоуз) поведал, что в ближайшее время собирается получать гонорары только в криптовалюте. Соответствующую информацию опубликовало издание HipHopDX 3 февраля.

A Boogie wit da Hoodie Скриншот YouTube

По словам музыканта, организаторам его выступлений следует выплачивать гонорар в виде эфириума, являющегося популярной разновидностью криптовалюты. На текущий момент неизвестно, насколько достоверно высказывание артиста.

Напомним, что 10 декабря 2021 года A Boogie wit da Hoodie представил новый мини-альбом под названием B4 AVA. Проект включил в себя сразу семь новых композиций.

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